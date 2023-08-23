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НовостиПроисшествия23 августа 2023 8:58

Волжанину грозит 5 лет тюрьмы за кражу прокатного электросамоката

В Волжском камеры засняли укравшего электросамокат мужчину
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина украл самокат.

Мужчина украл самокат.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пять лет тюрьмы грозит 50-летнему жителю Волгограда за кражу прокатного электросамоката. Мужчина надеялся присвоить дорогостоящее транспортное средство незаметно, однако его засняли камеры видеонаблюдения в подъезде многоэтажного дома, куда он принес похищенное добро. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в полицию обратился бизнесмен, заметивший пропажу имущества.

- Со слов подозреваемого, он увидел стоявший на одной из улиц города электросамокат и решил забрать его себе для личного пользования. Похищенное изъято, - уточнили в полиции региона.

На волжанина могут возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ «Кража». Ему всерьез грозит тюрьма за то, что он решил утащить «плохо» припаркованный электросамокат.