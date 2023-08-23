23 августа в Волгограде проходят памятные мероприятия

Волгоградцы возложили цветы к Вечному огню и мемориалам. Фото: Андрей МИРЕЙКО

23 августа, в 81-ю годовщину начала ожесточенных бомбардировок Сталинграда в августе 1942 года в Волгограде проходят памятные мероприятия. В память о многочисленных жертвах возлагают цветы к мемориалам, сообщили в мэрии.

Волгоградцы возложили цветы и венки к Вечному огню у братской могилы на Аллее Героев, а также у памятника мирным жителям Сталинграда на улице Чуйкова. Вспоминают погибших после бомбардировок сталинградцев и во всех районах города.

23 августа 1942-го в 16 часов 18 минут Сталинград превратился в ад. Сотни немецких самолетов обрушили на город и его жителей тонны смертельного груза. Бешеный рев моторов и зловещий свист бомб, взрывы, стоны и тысячи смертей, Волга, объятая пламенем. После продолжавшихся несколько дней бомбардировок город превратился в руины, погибло более 40 тысяч мирных жителей.

Спустя 81 год суд удовлетворил заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в Сталинграде.