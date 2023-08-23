В Волгоградской области летом утонули 38 взрослых и 10 детей

Спасатели на реке. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

23 августа спасатели Волгоградской области озвучили печальную статистику происшествиях на воде за летний период 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, за почти три месяца утонули 48 человек. Из них 38 взрослых и 10 детей. Так, в прошлом году всего за полтора месяца утонули 15 человек, в частности трое детей.

Чаще всего трагедии случаются из-за нарушений правил безопасности во время купания в необустроенных местах. Диких пляжей очень много, условий для купания там нет. Люди часто забывают о головных уборах, заходят в воду нетрезвыми, взрослые оставляют детей без присмотра или отпускают одних к реке.

Спасатели напоминают о правилах, которые необходимо соблюдать. Вместе с тем сотрудники МЧС регулярно напоминают отдыхающим о возможных рисках отдыха у воды, проводят профилактические беседы.