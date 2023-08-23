Дороги будут перекрывать в местах массовых мероприятий. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В городе Камышине Волгоградской области 26 и 27 августа 2023 года перекроют дороги на время праздничных мероприятий на День города и проведения Камышинского арбузного фестиваля. В списке дорог, где будет ограничено движение, центральные улицы

Перекрытие дорог в Камышине 26 августа 2023

В Камышине 26 августа 2023 с 9 до 21 часа перекроют дорогу вдоль домов 7 микрорайона у парка «Топольки», с 12 до 15 часов – ограничат движение пешеходов по правой стороне Бородинского моста в сторону вокзала. С 20.40 до 21.15 мост полностью перекроют для машин и пешеходов.

Перекрытие дорог в Камышине 27 августа 2023

27 августа 2023 в Камышине на День города перекроют дороги с 17.00 до 22.00 на улице Советской (от Калинина до Набережной), на улице Набережной (от Лазарева до Октябрьской), на Октябрьской (от Гороховской до Набережной).

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