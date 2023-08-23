Волгоградскую область на 4 дня накроет магнитная буря

До конца недели волгоградцы могут ощущать легкое недомогание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Волгоградской области в полной мере могут на себе ощутить все тяготы от магнитных бурь до конца недели. Метеозависимые на протяжении 4 дней смогут ощутить на себе сильные волнения. Об этом сообщает ЦГМС по Волгоградской области.

Первые волнения волгоградцы смогут ощутить уже сегодня, 23 августа. Интенсивность магнитной бури составит 4 балла. А вот в другие дни до конца недели показатели могут вырасти до 5 и больше баллов.

В эти дни особенно тяжело будет метеозависимым людям. У них могут усиливаться головные боли и общее недомогание, возможно обострение хронических заболеваний. В ближайшие дни специалисты советуют больше отдыхать, правильно питаться, не нервничать и избегать физических нагрузок.

Стоит также отметить, что магнитные бури могут повлиять не только на самочувствие людей, но и на навигационные системы и радио, а также могут стать причиной сбоев в работе различных энергосистем.