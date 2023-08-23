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НовостиЗдоровье23 августа 2023 7:41

Волгоградскую область на 4 дня накроет магнитная буря

Волгорадцы до конца недели могут ощущать физическое недомогание
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
До конца недели волгоградцы могут ощущать легкое недомогание

До конца недели волгоградцы могут ощущать легкое недомогание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Волгоградской области в полной мере могут на себе ощутить все тяготы от магнитных бурь до конца недели. Метеозависимые на протяжении 4 дней смогут ощутить на себе сильные волнения. Об этом сообщает ЦГМС по Волгоградской области.

Первые волнения волгоградцы смогут ощутить уже сегодня, 23 августа. Интенсивность магнитной бури составит 4 балла. А вот в другие дни до конца недели показатели могут вырасти до 5 и больше баллов.

В эти дни особенно тяжело будет метеозависимым людям. У них могут усиливаться головные боли и общее недомогание, возможно обострение хронических заболеваний. В ближайшие дни специалисты советуют больше отдыхать, правильно питаться, не нервничать и избегать физических нагрузок.

Стоит также отметить, что магнитные бури могут повлиять не только на самочувствие людей, но и на навигационные системы и радио, а также могут стать причиной сбоев в работе различных энергосистем.