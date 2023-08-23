В центре Волгограда на электросамокате разбился 41-летний мужчина

Мужчина упал с самоката. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде очередное ДТП с электросамокатами - на этот раз 41-летний мужчина едва не убился, упав на дорогу с двухколесного транспорта на полной скорости. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в Центральном районе города-героя 22 августа после полуночи.

Мужчина мчался на электросамокате «Юрент» по центру мимо многоэтажного дома №20 на проспекте Ленина. Он не справился с управлением и рухнул на асфальт, получив различные травмы. В итоге волгоградца увезли в больницу.

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