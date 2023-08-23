Под Волгоградом военные отразили химическую атаку

На полигоне волгоградские военные провели тренировку. Фото: ЮВО.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области военные отразили химическую атаку противника на тренировке. По замыслу, место дислокации мотострелков подверглось обстрелу из реактивной системы залпового огня. Использовали условные химические боеприпасы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, военные успешно справились с поставленной задачей.

- Подразделения РХБ защиты оперативно развернули новейшие авторазливочные станции АРС-14КМ и провели специальную обработку боевой техники, - уточнили в военном ведомстве.

Контрактники применили дымовые завесы, чтобы перемещаться на термодымовых машинах ТДА-3, с помощью которой в свою очередь поставили аэрозольную завесу для прикрытия личного состава.