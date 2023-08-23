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НовостиОбщество23 августа 2023 7:04

Под Волгоградом в Ахтубе затонул буксир «Бурлак»

Росприроднадзор с Волгоградской транспортной прокуратурой проводят проверку после затопления судна в реке
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Буксир затонул неподалеку от берега. Фото: Росприроднадзор

Буксир затонул неподалеку от берега. Фото: Росприроднадзор

Буксир толкача «Бурлак» затонул в реке Ахтуба у моста в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Теперь Росприроднадзор и транспортная прокуратура проводят проверку и исследуют нанесенный природе вред, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

- Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобраны пробы природной воды на предмет установления негативного влияния на водный объект, - рассказали в ведомстве.

После того, как взятые в Ахтубе пробы воды пройдут лабораторные исследования, специалисты оценят вред, нанесенный экологии.