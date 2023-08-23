Под Волгоградом в Ахтубе затонул буксир «Бурлак»

Буксир затонул неподалеку от берега. Фото: Росприроднадзор

Буксир толкача «Бурлак» затонул в реке Ахтуба у моста в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Теперь Росприроднадзор и транспортная прокуратура проводят проверку и исследуют нанесенный природе вред, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

- Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобраны пробы природной воды на предмет установления негативного влияния на водный объект, - рассказали в ведомстве.

После того, как взятые в Ахтубе пробы воды пройдут лабораторные исследования, специалисты оценят вред, нанесенный экологии.