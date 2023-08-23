Под Волгоградом чиновники отказали бизнесмену в покупке земли

Прокуратура помогла предпринимателю. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура через суд принудила администрацию города Дубовка Волгоградской области продать землю владельцу организации по производству котельного оборудования. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, ранее юрлицо арендовало у администрация участок площадью 3500 квадратных метров. В этом году предприниматель, у которого на этой территории работало небольшое промышленное предприятие, попросил предоставить ему землю в собственность.

- Однако органом местного самоуправления необоснованно отказано субъекту предпринимательской деятельности в купле-продаже земельного участка, поскольку по мнению муниципалитета данный земельный участок мог быть реализован только путём проведения торгов, - уточнили в прокуратуре.

Однако проверка показала, что это незаконно и по ее итогам глава городского поселения был вынужден предоставить землю в собственность за определенную стоимость.