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НовостиОбщество23 августа 2023 6:27

Под Волгоградом чиновники отказали бизнесмену в покупке земли

Прокуратура Волгоградской области помогла бизнесмену купить землю под производство котельного оборудования
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура помогла предпринимателю.

Прокуратура помогла предпринимателю.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура через суд принудила администрацию города Дубовка Волгоградской области продать землю владельцу организации по производству котельного оборудования. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, ранее юрлицо арендовало у администрация участок площадью 3500 квадратных метров. В этом году предприниматель, у которого на этой территории работало небольшое промышленное предприятие, попросил предоставить ему землю в собственность.

- Однако органом местного самоуправления необоснованно отказано субъекту предпринимательской деятельности в купле-продаже земельного участка, поскольку по мнению муниципалитета данный земельный участок мог быть реализован только путём проведения торгов, - уточнили в прокуратуре.

Однако проверка показала, что это незаконно и по ее итогам глава городского поселения был вынужден предоставить землю в собственность за определенную стоимость.