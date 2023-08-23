Перерасчет для потребителей услуги «Обращение с ТКО»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

ООО «Ситиматик-Волгоград» информирует о продолжении приема обращений от жителей региона по вопросам проведения перерасчетов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

За период с 15.07.2023 г. по 20.08.2023 г. были выполнены перерасчеты более чем по 5200 обращений от жителей Волгограда и Волгоградской области на основании документов, подтверждающих необходимость проведения перерасчета.

Причины для перерасчета могут быть следующие

- изменение количества собственников;

- изменение количества зарегистрированных граждан;

- закрытие и открытие лицевого счета до 01.08.2023г.;

- временное отсутствие граждан в связи:

- с работой в другом регионе;

- отъездом в отпуск/командировку;

- госпитализацией;

- пребыванием в санатории;

- призывом в армию (служба по призыву (срочная), служба по призыву в рамках частичной мобилизации).

С перечнем необходимых документов для оформления перерасчета за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, гл.8, п. 93 (ред. от 02.03.2021 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Согласно п. 91 Правил № 354 перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем после получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера платы за коммунальные услуги (далее - заявление о перерасчете), поданного до начала периода временного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя.

При возникновении необходимости перерасчета за период до 01.08.2023 г., необходимо обратиться по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (7 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны), пн.-чт.: 08:00 -17:00, пт.: 08:00 - 16:00 (обеденный перерыв: 12:00-12:48) или по электронной почте info.vlg@citymatic.ru.

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