«Ротор» выбил из Кубка России команду бывшего тренера

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» 22 августа провел матч второго раунда Пути регионов Кубка России. Волгоградская команда в гостях со счетом 1:0 обыграла «Астрахань».

Футболисты «Ротора» поразили цель на 35-й минуте, точный удар нанес Кирилл Родионов. Этот гол стал единственным в противостоянии. Волгоградская команда продолжает участие в турнире, выбив из него команду бывшего тренера. «Астрахань» возглавляет Артем Куликов, с которым «Ротор» прошлой весной вылетел из первенства ФНЛ.

В следующем раунде Кубка «Ротор» встретится с победителем матча между «Легион» (Махачкала) – «Победа» (Хасавюрт), который состоится 23 августа. А в ближайшее воскресенье подопечные Сергея Попкова проведут игру очередного тура Второй лиги. «Сине-голубые» на «Волгоград Арене» 27 августа в 18.00 сыграют с брянским «Динамо».