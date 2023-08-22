В четырех районах Волгограда временно не будет электричества 23 августа

В среду в Волгограде 4 района останутся без света Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в среду пройдут плановые работы по ремонту электрооборудования. Из-за этого многие дома в городе останутся без электричества. Свет частично отключат в четырех районах на 8 часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 23 августа электроснабжения временно не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 свет отключат в домах на ул. Красивой. В Дзержинском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Ангарской, 116. В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей следующих адресов: ул. Ейская, 17-27, 19а, 28-36, 29а, 32д, ул. Нефтегорская, 1-40, 5а, 11а, 18а, 20а, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а, ул. Палладина, 1-13, 1а, 5а, ул. Темрюкская, 1, ул. Морфлотская, 46, ул. Чинаковская, 4, 8-32, 243-251, 245а, ул. Чинарская, 1-7, ул. Кузнецкая, 117-135, 129а, 141, 141а, 146-152, 156-166, 156а, 162а, 166а, ул. Уржумская, 33-45, 34-44, ул. Белоглинская, 1-29, 4-28, ул. Валдайская, 198-206, 198б, 198а, 200а, 203а, 206а, ул. Вяземская, 56, ул. Ельшанская, 139, 139/1, 143, 143а, ул. Калачевская, 56, 56а, 59, ул. Комитетская, 74-80, 80а, ул. Кронштадтская, 73-89, 94-106, 92а, ул. Ленинградская, 139-147, 141а, 145а, 150. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. 64-й Армии, 135, 137.