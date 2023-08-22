В волгоградские поликлиники завезут тысячи ампул новой вакцины от коронавируса

В Волгоградскую область завезли новую большую партию антиковидной вакцины Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области лишь единицы пациентов болеют коронавирусом. Однако в регион решили завезти новую партию вакцины от COVID-19. В Волгоградскую область поступили 15 тысяч ампул новой вакцины «Конвасэл», рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Препарат, который был разработан Федеральным медико-биологическим агентством России, регион получил впервые. Сейчас вакцина находится на областном складе, ее распределят по поликлиникам с учетом заявок.

- После вакцинации «Конвасэл», по данным разработчиков препарата, иммунитет сохраняется не менее одного года. В отличие от прошлых вакцин, для данного препарата не нужны специальные холодильники с низкими температурами, поэтому есть возможность обеспечить ими даже подразделения в отдаленных населенных пунктах, - отметили в облздраве.

Отметим, в Волгоградской области вакцинация от коронавруса проводится добровольно.

Сейчас ситуацию с ковидом в регионе можно назвать спокойной. Так за 7 дней с 14 по 20 августа COVID-19 диагностировали у 17 волгоградцев, вылечились за это время 13 пациентов. Летальных исходов не было зарегистрировано.