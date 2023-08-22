В Волгограде 23 августа отключат газ в Дзержинском районе

Газа не будет весь день. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Из-за неотложных плановых ремонтных работ на системах газоснабжения в среду, 23 августа 2023 года, в Дзержинском районе Волгограда отключат газ. Поставку голубого топлива временно приостановят на четырех улицах, сообщили в «Газпром межрегионгаз Волгоград». Публикуем список адресов.

Так, 23 августа 2023 с 6.00 до 21.00 в Волгограде газ отключат в Дзержинском районе по адресам: ул. Безымянная, 20; ул. Гатчинская, 17; ул. Ингульская, 1-5, 2, 2А, 4, 7А, 7Б, 8-20, 9-15, 11А, 21, 24-36; ул. Истринская, 1, 1кв.1, 1кв.2, 3кв.1, 3кв.2, 5, 9, 11А, 17, 19 и 19А, 20-27, 27А, 28, 29/2, 29А, 30-35 и 34А.

В это время оказавшихся среди коммунальных страдальцев жильцов просят не включать газовые плиты и котлы во избежание несчастных случаев.

Также в Дзержинском и еще трех районах в среду отключат электричество. А жители Краснооктябрьского с 23 августа 2023 и вовсе на сутки останутся без холодной воды.