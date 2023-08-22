В Волгограде началось строительство водопровода в поселке Солнечном

К 2026 году в поселке рядом с Третьей продольной проложат 27 километров водопровода и более 26 километров сетей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жители поселка Солнечный в Краснооктябрьском районе Волгограда много лет ждали строительства водопровода. И вот хорошая новость - рабочие начали рыть траншеи для возведения новых сетей водоснабжения и водоотведения. В поселке проложат трубы для ХВС и канализации общей протяженностью более 53 километров, сообщили в мэрии.

- На сегодняшний день проложены первые полкилометра траншей, затем для трубопроводов оборудуют песчаные основания, - отчитываются чиновники.

До этого в поселке шли подготовительные работы: подрядчик трассировал линии коммуникаций, подготовили площадки для размещения строителей и материалов.

К 2026 году в поселке рядом с Третьей продольной проложат 27 километров водопровода и более 26 километров сетей канализации, оборудуют тысячу колодцев для обслуживания сетей. Часть труб будут укладывать методом бестраншейной прокладки, чтобы не повредить частные домовладения.

Новые инженерные сети не только обеспечат водой жителей поселка. Но и дадут возможность перспективной застройки в этом районе. Подключат к воде и канализации и 260 земельных участков, которые нарезали здесь для многодетных семей.

- Прокладку коммуникаций на уже застроенной территории планируется завершить в конце следующего года, - рассказали в мэрии. - Полностью работы по проекту должны быть выполнены к 2026 году.