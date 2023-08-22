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НовостиПроисшествия22 августа 2023 12:52

Водитель кубарем выкатилась на дорогу: на видео попало ДТП с такси на перекрестке в Волжском

Женщина-водитель и ребенок пострадали в ДТП с такси и ВАЗом под Волгоградом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Женщина водитель кубарем вылетела на дорогу. Кадр видео

Женщина водитель кубарем вылетела на дорогу. Кадр видео

Авария с участием двух отечественных легковушек произошла на пересечении улиц Коммунистической и Карла Маркса в Волжском утром 22 августа. 43-летняя женщина водитель «ВАЗ-2112» на перекрестке на скорости столкнулась с такси. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что водитель «двенадцатой» кубарем выкатилась на дорогу. «Ладу Веста» от удара развернуло на 180 градусов. В больницу с места ДТП увезли водителя ВАЗа и трехлетнего ребенка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП водитель и 3-летний пассажир «ВАЗа-2112» доставлены в больницу, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, 43-летняя водитель «ВАЗ-2112» проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора.