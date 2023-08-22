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НовостиПроисшествия22 августа 2023 12:02

Волгоградца ограбили, несколько раз ударив бутылкой по голове

Оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении с бутылкой в Советском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
За разбой волгоградцу грозит до 10 лет тюрьмы.

За разбой волгоградцу грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больницу из Советского района Волгограда накануне привезли 26-летнего мужчину, которого ограбили возле подъезда его дома, несколько раз ударив стеклянной бутылкой по голове. Разбойник похитил мобильник и банковские карты. Множественные ранения оценили, как тяжкий вред здоровью. Вскоре оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- Подозреваемым в разбое оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Похищенное изъято, - рассказали полицейские.

Сейчас грабителя задержали, следователи будут настаивать на аресте. За разбой волгоградцу грозит до 10 лет тюрьмы.