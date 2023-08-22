В Волгоград госпитализировали 17-летнюю девушку из ЛНР с проблемами со слухом

Фото: Волгоградская областная детская клиническая больница

Врачи Волгоградской областной детской клинической больницы помогли девушке из ЛНР. У 17-летней пациентки возникли проблемы со слухом. Были подозрения на новообразование, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Девушка в Луганске проходила медкомиссию для поступления в вуз. При осмотре у врача- оториноларинголога выявилось значительное снижение слуха с одной стороны. Абитуриентку направили в клинику Волгограда.

- После проведенной в Центре слуха аудиограммы специалистами-сурдологами ВОКБ №1 заподозрена опухоль в области височной кости. Для полноценной комплексной диагностики юная пациентка была госпитализирована в неврологическое отделение Волгоградской областной детской клинической больницы, - отметили в облздраве.

Девушке из ЛНР провели МРТ головного мозга с контрастированием и КТ-венографию. К счастью, новообразование было исключено. Медики установили, что у пациентки есть особенность строения яремной вены: она расширена и «выбухает» в барабанную перепонку. Это могло стать причиной снижения слуха.

Жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. После необходимого лечения она сможет приступить к учебе – девушка поступила в вуз на журналистику.