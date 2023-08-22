С погибшим в СВО 25-летним Александром Разумовским простились под Волгоградом

Александру Разумовскому было 25 лет. Фото: тг-канал главы Фролово Василия Данкова.

Печальная новость пришла 22 августа из города Фролово Волгоградской области. Там простились с погибшим в специальной операции на Украине 25-летним артиллеристом Александром Разумовским, сообщил глава Фролово Василий Данков.

- Наш земляк погиб 16 августа в Запорожской области. Он до конца остался верен присяге, с честью выполнил свой воинский долг, - рассказал о военнослужащем глава города.

Александр Разумовский служил по контракту в звании младшего сержанта. Был старшим наводчиком расчета гаубичного самоходного артиллерийского взвода. До начала СВО успел побывать в других горячих точках. Среди его наград - медали «Участнику военной операции в Сирии» и «За воинскую доблесть». Похоронили бойца со всеми военными почестями.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Александра Разумовского и всех погибших в ходе СВО.