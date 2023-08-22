Глава Волгоградской области заявил, что выполнит задачу президента России

Губернатор побывал на стройке нового объекта. ФОТО: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил стройку, где возводят металлургический комплекс по производству плоского нержавеющего проката. Глава региона почеркнул, что выполнит задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, касающиеся работы нового индустриального кластера. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

- Мы создаем производственный комплекс мирового уровня. Построить его необходимо в кратчайшие сроки: уже в четвертом квартале 2025-го мы должны запустить цех холодной прокатки; во втором квартале 2026 года – цех горячей прокатки; в конце 2026-го – электроплавильный цех, — уточнил Андрей Бочаров.

Создание такого кластера позволит обеспечить все российские регионы прокатом, который сейчас приходится закупать за рубежом. Строительство нового комплекса стартовало в марте 2023 года. В первый этап реализации проекта под названием «Русская нержавеющая компания» входит создание цеха холодной прокатки, где сейчас более чем на 90% завершено устройство котлована, фундамент готов примерно на 80%, начался монтаж каркаса.

Новый завод займёт площадь 60 гектаров, мощность составит до 500 тысяч тонн плоского нержавеющего проката в год. На предприятии создадут пять тысяч рабочих мест.