Санитарные врачи напоминают волгоградцам о продолжающемся сезоне клещевых инфекций

При укусе клещей нужно срочно обратиться к медикам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждой неделей растет число волгоградцев, пострадавших от клещей. За последнюю неделю к медикам с укусами членистоногих обратились 34 жителя региона. Всего с начала сезона 2488 человек пострадали от клещей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Сезон клещевых инфекций еще продолжается, поэтому при поездке на природу или на дачные участки не забывайте о мерах профилактики, - обратились к волгоградцам санитарные врачи.

На природе, на даче, на турбазах нужно использовать акарицидные средства для обработки верхней одежды, носить специальные защитные вещи и осматривать тело, чтобы вовремя заметить клеща. При его обнаружении нужно срочно обратиться в поликлинику или травмпункт.

- При невозможности обращения за медицинской помощью следует самостоятельно снимать осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания, - отметили в Роспотребнадзоре.

Клещи могут заразить человека туляремией, болезнью Лайма, геморрагической лихорадкой.