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НовостиПроисшествия22 августа 2023 8:10

7-летний ребенок попал под колеса «ВАЗ-2114» на севере Волгограда

За сутки 21 августа в Волгограде сбили трех пешеходов на дорогах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ребенка сбили на Спартановке.

Ребенка сбили на Спартановке.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За сутки, 21 августа, на дорогах Волгограда три пешехода – мальчик, мужчина и пенсионерка - попали под колеса авто. Так, на Спартановке в Тракторозаводском районе 22-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 7-летнего ребенка на улице Николая Отрады, сообщили в главке МВД по региону. ДТП случилось в 19.10, юный пешеход получил травмы.

- В результате ДТП 7-летний пешеход доставлен в больницу. – рассказали в ведомстве.

В Дзержинском районе утром 21 августа 41-летняя дама за рулем «Форд Фокус», двигаясь задним ходом, сбила во дворе на бульваре 30-летия Победы 83-летнюю пенсионерку. А вечером в Красноармейском районе на улице Ольгинской 61-летний пешеход попал под колеса «Ниссан Альмера». Все пострадавшие в больницах.