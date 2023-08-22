В Камышине на 2 дня запретят продавать алкоголь

В Камышине из-за двойного праздника запретят продажу алкоголя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ближайшие выходные в Камышине Волгоградской области пройдут мероприятия Арбузного фестиваля и Дня города. Из-за празднования 26 и 27 августа 2023 года будет введен запрет на розничную продажу алкоголя. Горячительные напитки нельзя будет купить в магазинах, находящихся в границах проведения мероприятий.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина, 26 августа с 9.00 до 10.10 полки с алкоголем опечатают в магазинах на улице Советской в границах улиц Калинина и Набережной, а также с 10.00 до 21.00 - в 7-м микрорайоне, в том числе в парке «Топольки», на улицах Пролетарской, Республиканской до Гоголя.

27 августа с 16.00 до 19.00 «сухой закон» распространится на территории парка культуры и отдыха имени Комсомольцев, с 19.00 до 22.05 - на улице Набережной (в границах улиц Гоголя и Островского), на улице Островского (в границах улиц Набережной и Стахановской), между улицами Набережной и Гагарина в границах 7-го микрорайона до улицы Стахановской, в том числе в пределах домов №1-5 по улице Волгоградской.

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