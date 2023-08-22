Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 7:33

Жителей Волгоградской области в июле интересовал вопрос качества воды

Качество питьевой воды в Волгоградской области стало одним из ключевых вопросов в оценке работы Роспотребнадзора
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Лабораторные исследования показали, что вода находится в норме

Лабораторные исследования показали, что вода находится в норме

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде питьевую воду признали качественной. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора после исследований, отвечая на запросы волгоградцев. Вопрос качества водного ресурса в июле 2023 года больше всего интересовал жителей региона.

Качественную воду определили после взятия проб объектах ООО «Концессии водоснабжения» в Тракторозаводском и Кировском районах. Исследование показало, что все показатели были в норме.

Напомним, что вопрос качества воды стал актуален после того, как жители областной столицы пожаловались на посторонние запахи и странный привкус воды. Небольшие несоответствия нормы были замечены в Центральном, Советском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах, а вот в Дзержинском, Кировском, Красноармейском и Краснооктябрьском все было в порядке.

Помимо воды, жителей Волгоградской области волновали условия проживания в жилых помещениях, а также санитарное состояние территории.