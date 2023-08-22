Опасные интернет-магазины: волгоградцам на четырех сайтах продавали пистолеты и автоматы

В Волгоградской области нашли 4 сайта, на которых продавали оружие Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Прокуратура Светлоярского района после мониторинга интернета нашла 4 сайта, на которых предлагалось купить боевое оружие. Доступ к порталам был свободным для всех пользователей глобальной сети. Федеральное законодательство запрещает распространять информацию, за которую предусматривается уголовная или административная ответственность. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском, чтобы заблокировать опасные интернет-магазины, предлагающие автоматы и пистолеты. Требования прокуратуры были удовлетворены. Решение Светлоярского районного суда было направлено в территориальное Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отмечается, что за незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность. С начала 2023 года в Волгоградской области было зафиксировано более 250 подобных нарушений.