Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 августа 2023 7:09

Опасные интернет-магазины: волгоградцам на четырех сайтах продавали пистолеты и автоматы

Продажу боевого оружия на сайтах пресекли в Волгоградской области
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области нашли 4 сайта, на которых продавали оружие

В Волгоградской области нашли 4 сайта, на которых продавали оружие

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Прокуратура Светлоярского района после мониторинга интернета нашла 4 сайта, на которых предлагалось купить боевое оружие. Доступ к порталам был свободным для всех пользователей глобальной сети. Федеральное законодательство запрещает распространять информацию, за которую предусматривается уголовная или административная ответственность. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском, чтобы заблокировать опасные интернет-магазины, предлагающие автоматы и пистолеты. Требования прокуратуры были удовлетворены. Решение Светлоярского районного суда было направлено в территориальное Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отмечается, что за незаконный оборот оружия предусмотрена уголовная ответственность. С начала 2023 года в Волгоградской области было зафиксировано более 250 подобных нарушений.