В Волгограде взлетел спрос на учителей

В волгоградские школы требуются учителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего ничего остается до нового учебного года. В преддверии 1 сентября в Волгограде и области вырос спрос на преподавателей. В регионе открыто более 100 вакансий для учителей - по сравнению с июлем, в августе спрос увеличился на треть, сообщили сайту volgograd.kp.ru аналитики сервиса hh.ru.

- Средний диапазон предлагаемых зарплат для учителей/преподавателей в Волгоградской области в мае-августе 2023 года составил 23 тысячи – 50 тысяч рублей. В числе самых востребованных – преподаватели иностранных языков, учителя начальных классов и учителя-предметники, - рассказала аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.

Среди открытых вакансий самую высокую зарплату предлагает частная школа, которой требуется учитель химии для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Зарплата – до 100 тысяч рублей. Доход от 30 тысяч до 65 тысяч может иметь тьютор-наставник/преподаватель ИТ в образовательном центре в Камышине.

В некоторые школы Волгограда требуются учителя музыки, начальных классов, математики и информатики. Кандидатам готовы предложить зарплату от 25 тысяч до 30 тысяч рублей. От 30 тысяч рублей могут платить учителю истории и обществознания в частной школе города.