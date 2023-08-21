Ливни с грозой и ветром захватят Волгоградскую область до утра 22 августа

Зонт во время ливня со штормовым ветром не спасет. Фото: Евгения ГУСЕВА

С вечера 21 августа до утра 22 августа 2023 года Волгоградская область окажется во власти стихии – на регион идут ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Из-за этого МЧС объявило штормовое предупреждение.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС: 21 августа до конца суток, ночью и утром 22 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду, - предупреждают волгоградцев в МЧС.

Шторм может обернуться поваленными деревьями, обрывом линий электропередач, ветер может повредить крыши, баннеры, шаткие конструкции. Во избежание несчастных случаев и травм жителей региона просят закрыть окна. быть бдительными и осторожными и не ставить машину где попало.

Напомним, по Волгограду уже пронесся короткий, но мощный ливень с градом. Теперь началась пылевая буря.