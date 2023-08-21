Легенда «Ротора» Олег Веретенников вошел в тренерский штаб команды-конкурента «сине-голубых»

Олег Веретенников вошел в тренерский штаб "Краснодара-2" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Легенда волгоградского «Ротора» Олег Веретенников был приглашен в тренерский штаб «Краснодара-2». Один из лучших бомбардиров чемпионатов России стал старшим тренером «черно-зеленых», войдя в штаб Николая Писарева. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт краснодарского клуба.

Последним местом работы Олега Веретенникова был казанский «Рубин», где он входил в штаб Леонида Слуцкого. В ноябре 2022 года их тренерский тандем покинул клуб из Татарстана.

Отметим, «Краснодар-2» выступает вместе с «Ротором» в группе «золото» дивизиона А Второй лиги. Недавно команды играли друг против друга на «Волгоград Арене», сильнее оказались «черно-зеленые» со счетом 2:1.

Олег Веретенников имеет почетное звание «Легенда волгоградского футбола». Он провел более трехсот матчей за «Ротор», выиграв с ним бронзовые и дважды серебряные медали чемпионатов России. Веретенников является рекордсменом российских чемпионатов по забитым мячам в составе одной команды - в «Роторе» он 141 раз поразил ворота соперников.

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