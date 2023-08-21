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НовостиПроисшествия21 августа 2023 13:39

Крупный пожар вспыхнул в заброшенном порту Волгограда

МЧС: в Волгограде загорелась кровля неэксплуатируемого здания
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

Фото: Архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

Крупный пожар произошел днем 21 августа в Волгограде. Из разных точек города были видны огромные клубы черного дыма в Ворошиловском районе. Они поднимались над берегом Волги.

Огонь вспыхнул на месте бывшего грузового порта Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило в 15.12. Загорелась кровля заброшенного неэксплуатируемого здания на улице Степана Разина. Огонь на площади 400 квадратных метров тушат пожарные 20-й части.

В 16.12 пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет.

- Причина пожара устанавливается, - отметили в спасательном ведомстве.