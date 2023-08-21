В Волгограде прошел мощный ливень с градом 21 августа

В понедельник на Волгоград обрушился кратковременный ливень с градом Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде и области стоит жаркая погода. Однако сегодня небесная канцелярия вдруг освежила волгоградцев. В понедельник, 21 августа, набежали тучи, пошел мощный ливень. Причем местами сильный дождь сопровождался градом.

Осадки были в Волгограде и в ближайших к нему населенных пунктах. И хоть дождь был непродолжительным, он застал врасплох многих волгоградцев, которые утром вышли из дома без зонтов. А некоторые еще прочувствовали на себе мелкий град. После ливня снова распогодилось и стало малооблачно, а температура воздуха раскалилась до +35 градусов.

По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди будут идти по области до конца суток 21 августа. В Волгограде в понедельник осадки больше не ожидаются.