В Волгограде три недели ищут голубоглазого мужчину 43 лет

Мужчину ищут с 4 августа. Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде почти три недели разыскивают 43-летнего Сергея Мыскова. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» помогают сотрудникам правоохранительных органов установить местонахождение мужчины. Добровольцы распространяют в социальных сетях ориентировку на пропавшего волгоградца.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Лиза Алерт», Сергей Мысков ушел из дома 4 августа. С тех пор он не выходил на связь, обратно не вернулся. В чем был одет неизвестно, но его можно узнать по фотографии и приметам. Рост волгоградца около 180 сантиметров, у него нормальное телосложение, голубые глаза и темно-русые волосы.

Телефоны для связи: 112 или 8-800-700-54-52.