Братья создали сайт со «жрицами любви» и развели мужчину на 2 млн в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Два брата из Астраханской области подозреваются в хищении в особо крупном размере. Они создали сайт с объявлениями с интим-услугами. В анкеты они добавляли фотографии женщин, которые нашли в интернете. На одно объявление откликнулся мужчина, находившийся в командировке в Волгограде. Они лишился почти двух миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Находившийся в Волгограде мужчина решил найти себе «жрицу любви». Он позвонил по телефону, указанному в объявлении. Ему ответил женский голос. Только разговаривал он с одним из братьев-аферистов, который во время разговора имитировал голос проститутки. Желающий вызвать себе девушку перевел деньги.

- Когда заказчик перечислил деньги, ему позвонил старший брат и представился администратором сайта. Он сообщил, что из-за неправильных действий клиента произошел технический сбой в платежной системе. У мужчины потребовали компенсацию расходов на ее восстановление, угрожая в противном случае обнародовать информацию о его попытке воспользоваться интим-услугами, - отметила Ирина Волк.

В итоге мужчина перечислил почти 2 миллиона рублей. Полицейские во время розыска нашли мошенников. Двух братьев задержали в Астраханской области, во время обыска у них нашли 11 мобильников, банковские карты, симки, деньги. Подозреваемых доставили в Волгоград, на них завели уголовное дело и отправили под стражу. Устанавливается причастность родственников к другим подобным преступлениям.