Под Волгоградом компанию оштрафовали за трудоустройство бывшего госслужащего

Сотрудники прокуратуры обнаружили компанию, которая нарушала требования антикоррупционной деятельности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Городищенском Волгоградской области сотрудники прокуратуры обнаружили компанию, которая нарушала требования антикоррупционной деятельности, устраивая бывшего работника полиции на должность специалиста безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

По закону работодатель должен был уведомить прежнего представителя нанимателя о заключении нового трудового договора. При чем сделать это нужно было в ближайшие 10 дней, но коммерческая организация проигнорировала это требование и не передала необходимые документы по последнему месту службы работника.

В итоге были заведены дела об административном правонарушении по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности экс-госслужащего. Юрист и директор компании получили штраф в размере 50 и 20 тысяч рублей соответственно.