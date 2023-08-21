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НовостиПроисшествия21 августа 2023 9:13

Под Волгоградом компанию оштрафовали за трудоустройство бывшего госслужащего

В Волгоградской области коммерческая организация наняла бывшего полицейского на должность специалиста по безопасности
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Сотрудники прокуратуры обнаружили компанию, которая нарушала требования антикоррупционной деятельности

Сотрудники прокуратуры обнаружили компанию, которая нарушала требования антикоррупционной деятельности

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Городищенском Волгоградской области сотрудники прокуратуры обнаружили компанию, которая нарушала требования антикоррупционной деятельности, устраивая бывшего работника полиции на должность специалиста безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

По закону работодатель должен был уведомить прежнего представителя нанимателя о заключении нового трудового договора. При чем сделать это нужно было в ближайшие 10 дней, но коммерческая организация проигнорировала это требование и не передала необходимые документы по последнему месту службы работника.

В итоге были заведены дела об административном правонарушении по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности экс-госслужащего. Юрист и директор компании получили штраф в размере 50 и 20 тысяч рублей соответственно.