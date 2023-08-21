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НовостиОбщество21 августа 2023 9:05

Под Волгоградом СК разыскивает пенсионера с татуировками

Следователи просят помочь в розыске пропавшего без вести жителя города Котово
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Александр Фестирович Нааб бесследно исчез 31 августа. Фото: СКР

Александр Фестирович Нааб бесследно исчез 31 августа. Фото: СКР

Следователи просят помочь в розыске пропавшего без вести пенсионера из города Котово. 67-летний Александр Фестирович Нааб бесследно исчез 31 августа. В тот день он вышел из дома и больше о нем ничего не известно. Следком проводит процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения пожилого мужчины с татуировкой «Саня», сообщили в СУ СКР Волгоградской области.

На вид пропавшему мужчине с седыми кудрявыми волосами 65-70 лет, ростом он 170 сантиметров, глаза карие, носит бороду и усы. Из особых примет - татуировки на обоих плечах и на руке. На одном плече красуется скорпион, на левой кисти выбито «Саня». В день пропажи на нем были красная футболка, синее трико, темные галоши и кепка черного цвета.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего без вести котовчанина, просят звонить по телефонам: 8(84455) 2-11-43, 2-15-57.