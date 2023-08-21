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НовостиПроисшествия21 августа 2023 9:00

На трассе в Волгоградской области водитель «Урала» протаранил фуру и погиб

Под Волгоградом в жестком столкновении «Урала» и грузовика погиб 31-летний водитель
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Врачи не спасли мужчину.

Врачи не спасли мужчину.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 20 августа, на трассе в Волгоградской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь молодого мужчины. 31-летний водитель «Урала» врезался в припаркованный грузовик и скончался на месте аварии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, это случилось в обеденное время на 184 километре ФАД «Волгоград - Каменск-Шахтинский».

Водитель «Урала» потерял управление над транспортным средством и на полной скорости протаранил автомобиль «Ситрак» в составе полуприцепа «Шмитц». Управлявший им 34-летний мужчина отделался испугом, а второй участник аварии получил смертельные травмы. Он умер на месте еще до приезда скорой помощи.

Напомним, в июне в ДТП под Ростовом погибла 41-летняя прапорщик медицинской службы Нелли Нестерова (подробности).