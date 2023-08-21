86 тысяч детей в Волгоградской области отдохнули летних лагерях

У ребят заканчиваются каникулы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предварительные итоги летней оздоровительной кампании для детей подвели на традиционном понедельничном оперативном совещании губернатора Андрея Бочарова 21 августа, сообщили в администрации Волгоградской области. На каникулах в пришкольных и загородных лагерях отдохнули свыше 86 тысяч детей – это на тысячу больше, чем планировали, и на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

- Также на территории Волгоградской области в этом году был организован отдых и оздоровление для 700 детей из Донбасса и Новороссии. На выполнение задач летнего отдыха и оздоровления детей было направлено более 617 миллионов рублей, - отметил Андрей Бочаров.

По итогам совещания чиновники получили поручения, в том числе завершить летнюю детскую оздоровительную кампанию без происшествий и с 25 августа устроить месячник безопасности дорожного движения перед началом учебного года.