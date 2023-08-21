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НовостиПроисшествия21 августа 2023 8:26

На набережной Волгограда электросамокатчик сбил 7-летнего мальчика

Ребенок попал в больницу после наезда самокатчика на набережной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ребенка сбил электросамокатчик на набережной.

Ребенка сбил электросамокатчик на набережной.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Очередное ДТП с электросамокатом произошло около 8 часов вечером в воскресенье, 21 августа, на Центральной набережной Волгограда. 39-летний мужчина на «Юренте» сбил 7-летнего мальчика, сообщили в главке МВД по региону.

- 39-летний водитель, управляя электросамокатом «Юрент», двигался по велосипедной велодорожке на набережной 62-й Армии, - рассказали в ведомстве.

После столкновения с электросамокатом ребенок получил травмы. С места ДТП ребенка увезли в больницу.

В последнее время ДТП с электросамокатами в Волгограде случаются с удручающей регулярностью. В том числе на Центральной набережной. Так, 8-летняя девочка пострадала после наезда электросамоката 25 июля на улице Чуйкова. Над сбившей ее школьницей устроили самосуд. 20 июля также на Чуйкова сбили 26-летнюю девушку.