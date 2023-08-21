Под Волгоградом на 5,5 лет осудили виновника ДТП с тремя погибшими

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 августа Дубовский районный суд вынес приговор 35-летнему водителю большегруза, виновному в смертельном ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в результате аварии погибли три человека. Около года назад уроженец республики Дагестан ехал по трассе Р-228. Он нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения при скорости 87 км/ч. В итоге столкнулся с «Фордом» и «БМВ».

- В результате аварии погибли 50-летний водитель автомобиля «Форд» и его 47-летняя супруга, а также 45-летняя женщина, ехавшая в автомобиле «БМВ» в качестве пассажира, - уточнили в надзорном ведомстве.

Хотя мужчина до конца отрицал причастность к случившемуся, доказательств его вины было достаточно. Ему дали 5,5 лет колонии-поселения. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет.