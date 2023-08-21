В Волгограде 21 августа прощаются с академиком Александром Рулевым

Александр Рулев. Фото: vniioz.ru

В Волгограде сегодня, 21 августа, прощаются с академиком РАН, доктором с.-х. наук Александром Рулевым. Известный ученый скоропостижно скончался 18 августа на 68-м году жизни, сообщили его коллеги из ВНИИ орошаемого земледелия.

Автор более 250 научных работ, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники окончил Волгоградский пединститут, работал учителем в Дубовке, старшим инженером. Более 30 лет посвятил ВНИИ агролесомелиорации. С декабря 2022-го был главным научным сотрудником ВНИИОЗ. Его работы по агролесомелиорации деградированных земель высоко ценили в научном сообществе.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Александра Рулева.