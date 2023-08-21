На Электролесовской в Волгограде восстановили 180 колодцев

Ремонт дороги. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Советском районе Волгограда продолжается ремонт трехкилометрового участка на улице Электролесовской, а также прилегающей территории. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, рабочие уложили финишный слой асфальта, а также восстановили 180 колодцев. Напомним, этот участок магистрали в прошлом доставлял массу проблем автомобилистам - во время ливней дорогу затапливало вместе с машинами. После реконструкции осадки будут стекать в коммуникации.

- Сейчас специалисты продолжают обновление бордюров и всех имеющихся тротуаров с обеих сторон проезжей части. Тротуар появится и на ряде участков, где его никогда ранее не было, однако имеется техническая возможность для его строительства, - добавили в администрации города.

На следующем этапе рабочие поставят остановки, также планируется обновить пять светофоров. Напомним, ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».