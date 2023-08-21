Каждый пятый волгоградец может похвастаться зарплатой выше 59 тысяч рублей

Далеко не все волгоградцы получают среднюю российскую зарплату Фото: Артем КИЛЬКИН

В России составили рейтинг регионов по доле жителей, которые зарабатывают выше среднего. Средняя зарплата по стране с июня 2022 по май 2023 года составила 59 тысяч рублей. Только каждый пятый волгоградец зарабатывает в месяц больше этой суммы. Волгоградская область заняла 50 место рейтинга регионов по высоким зарплатам, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на исследование «РИА».

21% волгоградцев имеет заработок, превышающий 59 тысяч рублей в месяц. Еще 4% работающих жителей региона могут похвастаться зарплатой выше двух средних по стране – это более 118 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: там 75% жителей с зарплатой выше среднего по стране и 35,1% работников с доходом, в 2 раза превышающим среднюю российскую зарплату. Также в тройке Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ, в которых чуть больше 60% жителей зарабатывают в месяц больше, чем в среднем по России, и по 23% работников с доходом более 118 тысяч рублей в месяц.