Волгоградец отсудил у автосалона навязанную при покупке машины услугу

Роспотребнадзор помог волгоградцу вернуть деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор помог жителю Волгоградской области вернуть незаконно навязанную дополнительную услугу при покупке машины. Мужчине пришлось переплатить 50 тысяч рублей ООО «Гарант Контракт», где он приобретал автомобиль. Без дополнительных сервисных услуг «Помощь на дороге» приобретение было попросту невозможно. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, покупателю предлагали подзарядку аккумулятора, замену колеса, ремонт, различную техническую помощь и так далее.

- Однако после подписания всех договоров потребитель, ознакомившись с их условиями, понял, что кредитным договором не предусмотрена обязанность заключения дополнительных договоров, то есть услуга, в которой он не нуждался, была ему навязана, - уточнили в ведомстве.

Волгоградец обратился в суд и Роспотребнадзор после того, как ему отказались вернуть деньги. Мужчине удалось выиграть спор и вернуть в общей сложности 60 тысяч рублей.