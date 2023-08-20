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НовостиПолитика20 августа 2023 14:46

В Волгоградской области военные посадили неизвестный беспилотник

Военные провели учения с беспилотником под Волгоградом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Учения на полигоне. Фото: пресс-слжуба ЮВО.

Учения на полигоне. Фото: пресс-слжуба ЮВО.

Военнослужащие посадили неизвестный беспилотник в Волгоградской области. Так прошло учение на полигоне Прудбой с участием военных зенитно-ракетного подразделения мотострелкового соединения ЮВО. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, контрактники тренировались обнаруживать и подавлять БПЛА условного противника.

- Дежурные силы по ПВО обнаружили разведывательные БЛА на высотах от 30 до 500 м с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1». Расчёты РЭБ выполнили постановку радиоэлектронных, подавление каналов, - уточнили в пресс-службе ЮВО.

Более пятидесяти военных тренировали днем и ночью, чтобы отточить навыки в различных условиях. Всего в учениях задействовали порядка десяти единиц разной спецтехники.