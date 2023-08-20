21 августа в трех районах Волгограда отключат свет

В Волгограде в понедельник в трех районах не будет электричества Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 21 августа, в трех районах Волгограда отключат электричество. Света не будет в Дзержинском, Советском и Красноармейском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании, в течение рабочего дня специалисты проведут профилактические работы. Лучше заранее подготовиться к неудобствам.

Дзержинский район (с 09.00 до 17.00)

ул.Продольная д.56 д.58, д.84-92 д.91-99

ул.Иловлинская д.5-11 д.15-37 д.16-88

ул.Хуторская д.2 д.4 д.1-5, д.6 д.8

ул.Сосновская д.2-36 д.1-37,

ул.Степная д.5 д.5а д.29 д.31,

ул.Крайняя д.3а д.3-17 д.2-16 д.16а,

ул.Новосельская д.17-33 д.22 д.30а, д.58-62 д.23-65

ул.Новорядская д.66-80 д.80а д.84-104 д.104а д.108 д.63-67

ул.Полины Осипенко д.52-58 д.58а д.60-84, д.81, д.69

ул.Узбекская д.39-91 д.50-96, д.17-35 д.28-48

ул.Аннинская 8-34 д.7-27,

Советский район (с 09.00 до 17.00)

ул.Автомобилистов д.12, д.2 д.4, д.10 , 6, 8,

ул.Электролесовская д.86.

Красноармейский район (с 09.00 до 17.00)

ул.Мачтозаводская д.2а д.2б д.2-14

ул.Глубинная 1а д.1-13 д.2а д.2б д.2-14

ул.Лениногорская д.1а д.1б д.1-13 д.2а д.2-16

ул.Перископская д.35-45 д.44-46.