21 августа в трех районах Волгограда отключат свет

В Волгограде в понедельник в трех районах не будет электричества
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В понедельник, 21 августа, в трех районах Волгограда отключат электричество. Света не будет в Дзержинском, Советском и Красноармейском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании, в течение рабочего дня специалисты проведут профилактические работы. Лучше заранее подготовиться к неудобствам.
Дзержинский район (с 09.00 до 17.00)
ул.Продольная д.56 д.58, д.84-92 д.91-99
ул.Иловлинская д.5-11 д.15-37 д.16-88
ул.Хуторская д.2 д.4 д.1-5, д.6 д.8
ул.Сосновская д.2-36 д.1-37,
ул.Степная д.5 д.5а д.29 д.31,
ул.Крайняя д.3а д.3-17 д.2-16 д.16а,
ул.Новосельская д.17-33 д.22 д.30а, д.58-62 д.23-65
ул.Новорядская д.66-80 д.80а д.84-104 д.104а д.108 д.63-67
ул.Полины Осипенко д.52-58 д.58а д.60-84, д.81, д.69
ул.Узбекская д.39-91 д.50-96, д.17-35 д.28-48
ул.Аннинская 8-34 д.7-27,
Советский район (с 09.00 до 17.00)
ул.Автомобилистов д.12, д.2 д.4, д.10 , 6, 8,
ул.Электролесовская д.86.
Красноармейский район (с 09.00 до 17.00)
ул.Мачтозаводская д.2а д.2б д.2-14
ул.Глубинная 1а д.1-13 д.2а д.2б д.2-14
ул.Лениногорская д.1а д.1б д.1-13 д.2а д.2-16
ул.Перископская д.35-45 д.44-46.