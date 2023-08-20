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НовостиОбщество20 августа 2023 12:56

Гидрометцентр объявил в Волгоградской области три погодных предупреждения

В Волгоградской области с 20 по 22 августа будет адская жара и сильный ветер
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде стоит жара.

В Волгограде стоит жара.

Фото: Юлия Данильченко

C 20 по 22 августа в Волгоградской области ожидается сильная жара и ветер. Гидрометцентр объявил три погодных предупреждения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики, в ближайшие сутки на территории региона будет высокая пожароопасность из-за сорокоградусной жары. МЧС напоминает о сохранении 5 класса горимости леса, особенно в южных районах области.

Второе предупреждение - вильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду. Необходимо помнить о правилах безопасности - обходить стороной шаткие конструкции и старые деревья, парковать автомобиль лучше в гараже. Помимо этого, в Волгоградской области вероятны грозы. Они будут также в отдельных частях региона.