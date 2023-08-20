На фестивале «Волгоградский факел» бесплатно покажут 32 фильма

В Волгограде состоится кинофестиваль. Фото: пресс-служба АВО

С 28 по 30 августа в Волгограде состоится кинопоказ конкурсной программы фестиваля «Волгоградский факел». Жителей города-героя и региона приглашают в ТЦ «Пирамида» (кинотеатр «Империя Синема»). Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облкомкультуры, зрителям покажут 11 короткометражек, 13 документальных и 8 полнометражных фильмов. Церемония открытия пройдет в НЭТе 27 августа в 18.00. В ней примут участие более сорока известных актеров.

- Волгоградские любители кино смогут бесплатно увидеть представленные кинокартины - для этого необходимо забронировать места на онлайн-платформе: система автоматически сформирует списки, которые на входе в кинозал сверят сотрудники кинотеатра, - уточнили в облкомкультуры.

Помимо просмотра кино, гости смогут поучаствовать в мастер-классах по сценическому мастерству, речи, движениям, анимации и так далее. Полная программа фестиваля (здесь).