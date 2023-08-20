В 2023 году в Волгограде снизилось число разводов

Молодожены обмениваются кольцами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области в период с января по июль 2023 года влюбленные чаще женились, чем разводились. Статистику озвучил региональный комитет юстиции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, за полгода 6 946 счастливых пар зарегистрировали отношения в загсе, а вот 6 043 пары решили развестись. Также стали известны самые популярные месяцы, когда чаще всего женятся в Волгограде.

- По сравнению с 2022 годом в регионе фиксируется тенденция к увеличению браков и уменьшению разводов. Так, если за первые семь месяцев 2022 года число браков превышало количество разводов на 470 случаев, то в 2023-м эта разница составила уже 903 регистраций, - отметили в комитете юстиции.

К слову, чаще всего волгоградцы играют свадьбы летом и в первые два осенних месяца, пока тепло. Только в июле 1 637 пар заключили браки. А вот самые непопулярные месяцы - январь, февраль, март и май.