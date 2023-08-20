Волгоградских футболистов после поломки автобуса на матч довезли дальнобойщики

Спортсменов выручили дальнобойщики. Фото: администрация Еланского района/t.me/ElanRegion34

Дальнобойщики помогли футболистам из Волгоградской области, чей автобус сломался по пути на матч, доехать до стадиона. Спортсмены еланского ФК «Урожай» собирались на домашнюю встречу с ФК «Орел». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Еланского района, обычно команда добирается на автобусе, который подбирает ребят в Волгограде и Волжском.

Пару дней назад они выехали на встречу, но доехать до места не смогли. Автобус сломался. К счастью, мимо проезжали дальнобойщики, которые решили помочь ребятам добраться до места.

«На субботнюю игру с ФК «Орел» выехали как обычно, но автобус в дороге сломался. Выручили дальнобойщики из Дагестана! Они подобрали команду на трассе», - рассказали в администрации района.

Выиграть волгоградцы так и не смогли, пропустив два гола. Матч закончился со счетом 2:0.