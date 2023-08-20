В Волгоградской области ночью похолодает до +12 градусов

Днем пекло, а ночью похолодает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На предстоящей неделе в Волгоградской области ожидается до +12 градусов в ночное время суток. Резко похолодает лишь в отдельных северных районах региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного Гидрометцентра, 21 и 22 августа будут небольшие дожди. В основном утром и в первой половине дня. Но адское сорокаградусное пекло никуда не денется. Волгоградцев ждут очень жаркие дни.

В понедельник температура ночью +17...+22, при прояснении до +12, днем +28...+33 градуса, местами до +38 жары. Во вторник ночью +17...+22, при прояснении до +12, днем +25...+30, местами до +35 тепла.

МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности во время отдыха. нельзя разжигать костры, поджигать растительность или мусор. В такую жару при сильном сухом ветре возможны серьезные природные пожары.