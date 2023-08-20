Под Волгоградом в ДТП с КамАЗом пострадали пассажиры иномарки 11 и 14 лет

Детей госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 19 августа, на трассе в Суровикинском районе КамАЗ влетел в иномарку, два ребенка получили травмы. Жесткое столкновение произошло во второй половине дня на федеральной автодороге «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 38-летний водитель «Киа Рио» на 117 километре магистрали выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать едущие впереди автомобили. Он не успел перестроиться обратно и зацепил грузовик.

- В результате произошло столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением 37-летнего водителя. Двое пассажиров автомашины «Киа Рио» в возрасте 14 и 11 лет доставлены в больницу, - уточнили в полиции региона.

Водителям напоминают о правилах дорожного движения. Стоит всегда помнить о безопасности пассажиров.